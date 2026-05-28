SuperEnalotto estrazione di oggi giovedì 28 maggio | numeri vincenti jackpot e quote

L’estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026, ha assegnato i numeri vincenti e il jackpot più alto al mondo. Nessuno ha centrato la sestina vincente, quindi il montepremi continua a salire. Le quote delle vincite minori sono state pubblicate e i premi assegnati sono stati distribuiti tra i vincitori delle categorie inferiori. L’estrazione si è svolta come di consueto, con i numeri estratti e le relative quote disponibili sui canali ufficiali.

Nuovo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 85, infatti, il SuperEnalotto di questa sera metteva in palio 170,8 milioni di euro per la sola sestina vincente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 7 maggio 2026

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