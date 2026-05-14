SuperEnalotto estrazione di oggi giovedì 14 maggio | numeri vincenti jackpot e quote

Oggi, giovedì 14 maggio 2026, si tiene l’estrazione settimanale del SuperEnalotto, un gioco molto seguito in Italia. L’estrazione si svolge come di consueto, con l’obiettivo di estrarre i numeri vincenti. Il jackpot in palio è il più alto al mondo, attirando l’attenzione di molti scommettitori. I numeri estratti saranno annunciati poco dopo la conclusione della sessione. Le quote di vincita e i dettagli relativi alle eventuali estrazioni fortunate sono disponibili immediatamente dopo l’estrazione stessa.

Nuovo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 14 maggio 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 77, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 163,9 milioni di euro per la sola sestina vincente che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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