Superenalotto 6 da oltre 152 milioni | la notizia è appena arrivata

È arrivata la notizia di un nuovo super jackpot al Superenalotto. Il montepremi supera i 152 milioni di euro, rendendolo uno dei più elevati di sempre. La cifra ha suscitato grande attenzione tra i giocatori, in attesa di verificare se questa sarà la vincita vincente. La cifra totale si aggiorna in tempo reale, mentre l’estrazione si avvicina.

Altissima l’attesa attorno al Superenalotto, con un jackpot che ha ormai superato quota 150 milioni di euro, diventando uno dei montepremi più alti di sempre. Un richiamo inevitabile per milioni di giocatori, che guardano all’estrazione con la speranza di cambiare vita. Più il bottino sale, più aumenta la tensione: ogni concorso senza vincitori alimenta una corsa collettiva al sogno, trasformando ogni combinazione in una possibilità che vale una fortuna. Anche l’estrazione di oggi, sabato 18 aprile non ha però regalato il colpo milionario. Nessun “6” né “5+1” è stato centrato, mentre sono stati registrati quindici “5”, ciascuno da 14.073,27 euro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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