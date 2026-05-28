Sulla Ghirlandina con Alessandro Tassoni una visita guidata sulle tracce della Secchia rapita

Da modenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio la Torre Ghirlandina apre le sue porte per una visita guidata dall’evocativo titolo: "Il trofeo rubato. Alessandro Tassoni e il suo divertente racconto della contesa della secchia". Il ritrovo è fissato alle 18.45 presso la biglietteria della Torre, in via Lanfranco, per dare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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