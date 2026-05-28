Suicidio professionale | tutte le follie di Tom Hardy sul set di Mobland

Notizia in breve

Durante le riprese di Mobland, l’attore ha avuto numerosi scontri con i produttori e ha causato lunghe attese sul set. Le co-star Pierce Brosnan e Helen Mirren sono rimaste in attesa a lungo a causa delle bizze dell’attore. Il caos tra i personaggi coinvolti ha rallentato le operazioni di produzione, creando disagi e tensioni tra il cast e la troupe.