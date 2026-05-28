Suicidio professionale | tutte le follie di Tom Hardy sul set di Mobland
Durante le riprese di Mobland, l’attore ha avuto numerosi scontri con i produttori e ha causato lunghe attese sul set. Le co-star Pierce Brosnan e Helen Mirren sono rimaste in attesa a lungo a causa delle bizze dell’attore. Il caos tra i personaggi coinvolti ha rallentato le operazioni di produzione, creando disagi e tensioni tra il cast e la troupe.
Caos sul set di Mobland tra liti di Hardy con i produttori e attese infinite per le co-star Pierce Brosnan e Helen Mirren per colpa delle bizze dell'attore. Tom Hardy licenziato dal set di Mobland? Non ancora, a quanto pare, ma le intemperanze dell'attore sul set della serie inglese Paramount+ sarebbero sulla bocca di tutti dopo le liti sul set coi produttori e le attese lunghissime toccate alle co-star Pierce Brosnan e Helen Mirren in attesa che Hardy si presentasse sul set con la giusta disposizione per recitare le sue scene. Perché Tom Hardy rischia il licenziamento da Mobland Come sosterrebbe ActioNewz.com, il destino di Tom Hardy in Mobland deve essere ancora deciso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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