Stromboli testato il sistema di allarme che monitora il vulcano e la sua attività

Da tgcom24.mediaset.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato testato il sistema di allarme che monitora l’attività del vulcano. Durante il test, è risuonato un suono forte e prolungato per segnalare un’esplosione e un possibile maremoto. L’obiettivo è allertare tempestivamente popolazione e turisti in caso di emergenza. Il sistema è stato attivato in modo controllato e le sirene hanno funzionato correttamente. Non ci sono state situazioni di pericolo durante il test.

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Un suono forte e prolungato per segnalare prima un’esplosione poi un maremoto e allertare così popolazione e turisti. Sull’isola di Stromboli, al largo delle Eolie, è stato testato il sistema di allarme che monitora il vulcano e la sua attività. In caso di emergenza le sirene lanciano l’allarme e invitano a trovare riparo. In futuro il sistema sarà esteso anche alle altre isole dell’arcipelago e al territorio di Milazzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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