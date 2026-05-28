Straborgo navetta gratuita per raggiungere piazza Mazzini | gli orari e il percorso

Una navetta gratuita collega il parcheggio dello stadio a piazza Mazzini nel quartiere di Straborgo. Il servizio, promosso da un accordo tra l’azienda di trasporto e il Comune, ha orari e percorsi specifici. La navetta parte dal parcheggio e si dirige verso la piazza centrale, offrendo un’alternativa ai bus ordinari provenienti dalla stazione ferroviaria. Le corse sono gratuite e si inseriscono in una rete di collegamenti locali.

Straborgo sarà raggiungibile sia con i servizi bus ordinari dalla stazione ferroviaria sia con una speciale navetta gratuita dal parcheggio stadio grazie a un accordo tra Autolinee Toscane e il Comune. La kermesse che anima l'omonio quartiere è pronta a decollare con i primi concerti che si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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