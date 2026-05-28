Strabismo morale

Sabato, i bombardamenti russi su Kiev hanno causato la morte di quattro persone. Domenica, i leader europei hanno condannato l’azione di Mosca senza menzionare che si tratta di una rappresaglia per l’uccisione di 21 ragazzi in un dormitorio scolastico ucraino. La sequenza di eventi evidenzia un rinnovato ciclo di violenza e reazioni politiche che non affrontano direttamente le cause degli attacchi.

Sabato i russi bombardano Kiev, 4 morti. Domenica i politici europei sbraitano contro Putin, e nessuno dice che è stata una rappresaglia per i 21 ragazzi uccisi dagli ucraini in un dormitorio scolastico. Grazia Belleni via email Gentile lettrice, è solo l’ultimo episodio di un’Europa ipocrita e disonesta, che si strappa i capelli per “i crimini intollerabili” di una parte, ma tace sui crimini dell’altra. Veda Hamas, accusato tutti i giorni di terrorismo, e il silenzio allucinante sul terrorismo israeliano che è alla luce del sole. Quando l’Iran ha bloccato Hormuz, orrore! Nessuno ha detto che Teheran l’ha fatto per difendersi dall’attacco proditorio di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Diritto internazionale, Meloni stana lo strabismo delle sinistre e dà una lezione di responsabilità a Conte e SchleinIl governo ha risposto con fermezza alle critiche delle opposizioni, evidenziando le sue posizioni su diversi temi internazionali.

La giustizia non è supplenza moraleIn alcune aree del Paese, si chiede ai tribunali di distinguere tra cittadini “degni” e “indegni”, trasformando il giudizio legale in una questione...

Lo strabismo: un destino inevitabile o un percorso influenzato?Lo strabismo, noto anche come occhio storto, è una condizione visiva che colpisce un considerevole numero di persone in tutto il mondo. Questa anomalia può essere sia congenita, ossia presente sin ... microbiologiaitalia.it

Strabismo nel cane è pericoloso? Vediamo le cause e il trattamentoLo strabismo è molto comune nelle persone, specialmente tra i bambini. Ma sapevi che esiste anche lo strabismo nel cane? Vediamo quali sono le cause e il trattamento ... amoreaquattrozampe.it