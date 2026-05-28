Stefano De Martino conduce Sanremo 2027 insieme alla sua mamma | svelata la prima co-conduttrice

Notizia in breve

Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027 insieme alla sua “mamma”, secondo le prime indiscrezioni. La notizia è stata svelata e sta facendo discutere tra gli addetti ai lavori. La scelta di un co-conduttore così particolare ha attirato l’attenzione, mentre le voci sul festival continuano a diffondersi. Non sono stati forniti dettagli ufficiali su altri nomi o sul formato dell’evento.