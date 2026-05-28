Stefano De Martino conduce Sanremo 2027 insieme alla sua mamma | svelata la prima co-conduttrice
Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027 insieme alla sua “mamma”, secondo le prime indiscrezioni. La notizia è stata svelata e sta facendo discutere tra gli addetti ai lavori. La scelta di un co-conduttore così particolare ha attirato l’attenzione, mentre le voci sul festival continuano a diffondersi. Non sono stati forniti dettagli ufficiali su altri nomi o sul formato dell’evento.
Mentre iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2027, il nome di Stefano De Martino continua a essere al centro dell’attenzione. Il conduttore campano, indicato come uno dei volti destinati a guidare il futuro della Rai, starebbe lavorando con largo anticipo all’organizzazione della kermesse musicale più importante d’Italia. E proprio nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome della possibile prima co-conduttrice che potrebbe accompagnarlo sul palco dell’Ariston. Non poteva non chiamare proprio lei: ecco chi sarà la co-conduttrice di Stefano De Martino a Sanremo 2027. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Adnkronos, Stefano De Martino starebbe valutando il coinvolgimento di Maria De Filippi per una delle serate del Festival di Sanremo 2027. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027 Le ultime rivelazioni
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