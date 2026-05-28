Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione include diverse proposte per il pubblico di tutte le età, con orari distribuiti nel corso della serata. Nessun evento speciale o cambio di programmazione annunciato nelle ultime ore. La scelta varia tra produzioni nazionali e internazionali, offrendo un'ampia gamma di generi e formati.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Permette? Alberto Sordi. Film - In onda alle 21:30. Film biografico su Alberto Sordi (interpretato da Edoardo Pesce ) dove vengono raccontati gli esordi, le amicizie, gli amori e tanti aneddoti della sua vita, soprattutto negli anni del debutto nel mondo dello spettacolo. Quello che viene fuori è il ritratto di un uomo dalla straordinaria vitalità, il suo immenso talento, la sottile ironia, l'artista e ovviamente anche una personalità unica, con tutti i suoi difetti e le tante virtù. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — giovedì 28 maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 8 Maggio 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 28 Maggio 2026 - Non così vicino

Stasera in TV — giovedì 7 maggio 2026Stasera in TV, giovedì 7 maggio 2026, i principali canali italiani trasmettono un’ampia varietà di programmi.

Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 21 maggio; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Maggio, in prima serata; Stasera in TV — giovedì 21 maggio 2026; Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 21 maggio 2026.

#staseraintv: la #guidatv ai film in prima serata oggi, giovedì 21 maggio. x.com

Guida tv giovedì 28 maggio 2026: cosa vedere stasera in tvEcco quello che c'è da vedere questa sera in tv giovedì 28 maggio 2026 sui principali canali Rai, Mediaset, Sky, Discovery e La7 ... dituttounpop.it

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 23 Aprile, in prima serataStasera in TV, Giovedì 23 Aprile 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... msn.com