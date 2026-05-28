Squinzano | Giovani in campo Oggi

Oggi si svolge a Squinzano l’evento “Giovani in campo”, organizzato da Coldiretti Puglia. La manifestazione prevede un focus su temi agricoli, con un panel di discussione, un campionato a squadre e dimostrazioni di cucina. Sono coinvolti giovani partecipanti e professionisti del settore. L’obiettivo è promuovere l’interesse dei giovani verso l’agricoltura e le attività correlate. La giornata si svolge in diverse aree all’aperto e al chiuso, con attività pratiche e incontri.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Focus, panel, campionato a squadre, cuochi contadini, musica e confronto tra le nuove generazioni che stanno cambiando il volto delle campagne salentine, una giornata dedicata ai giovani agricoltori, all’innovazione, alla sostenibilità e al futuro dell’agricoltura salentina. L’appuntamento è domani giovedì 28 maggio 2026, con inizio alle ore 10,30, alla Tenuta Manchi a Squinzano (via Casalabate – Lecce), con l’evento “Giovani in Campo” promosso da Coldiretti Lecce. Al centro dell’iniziativa il ritorno dei giovani alla terra, un fenomeno sempre più evidente che sta trasformando l’agricoltura italiana verso modelli più innovativi, digitali e sostenibili, ma anche più legati alle produzioni locali e alla filiera corta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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