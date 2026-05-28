Spritz Cynar e teli mare il Venezia Fc lancia la collezione estiva

Notizia in breve

Il Venezia Fc e Cynar Spritz hanno presentato oggi una nuova collezione estiva di abbigliamento e merchandising. La linea include teli mare e capi ispirati ai colori del club veneziano, realizzati in collaborazione tra il marchio di alcolici e la squadra di calcio. La collezione è disponibile online e nei punti vendita ufficiali, con un'attenzione particolare ai dettagli e allo stile estivo. Non sono stati comunicati prezzi o date di disponibilità specifiche.