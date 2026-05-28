Spagna come Italia | si vuole smantellare chi governa contro l’élite mondiale

I leader del Partito socialista spagnolo sono sotto indagine per illeciti. La Spagna, spesso paragonata all’Italia, è considerata un modello economico e ha manifestato opposizione a Israele e agli Stati Uniti negli ultimi anni. La situazione riguarda sia i vertici passati che quelli attuali del partito. Non sono stati forniti dettagli sui reati specifici né sui tempi delle indagini. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni politiche e giudiziarie nel paese.

I vertici del Partito socialista di ieri e di oggi è indagato per illeciti. La Spagna è un modello economico e in questi anni si è opposto a Israele e Usa. Corsi e ricorsi storici, probabilmente. In Spagna sta accadendo qualcosa che abbiamo già visto in Italia nei primi anni ’90: si indaga contro i vertici del partito a governo che, guarda caso, si sta opponendo alle élites che governano il mondo. Del resto, già in passato ci sono stati eventi piuttosto inquietanti: blackout alla rete elettrica, blackout alla rete telefonica, incidenti ferroviari. Perché i burattinai del mondo ce l’avrebbero con la Spagna? Si pensi a quando, a fine 2023, il Premier socialista Pedro Sanchez aveva preso dure posizioni verso Netanyahu. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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