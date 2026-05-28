Spaccio al parco di via Basilicata | pusher bloccati con decine di dosi di cocaina già pronte

Due persone sono state arrestate al parco di via Basilicata ad Aprilia dopo aver tentato di spacciare cocaina. Gli agenti hanno sequestrato decine di dosi già pronte e hanno bloccato i sospetti in un'area pubblica durante le ore diurne. Il parco era già sotto osservazione a causa di numerose segnalazioni di attività di spaccio da parte dei residenti.

Spaccio in pieno giorno in un parco pubblico. Gli agenti di polizia sono intervenuti ad Aprilia, nell'area del parco di via Basilicata, una zona già oggetto di attenzione investigativa per le numerose segnalazioni relative ad attività di spaccio arrivate dai residenti del quartiere. I poliziotti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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