Sotto la luna – Una Catwoman per gli adolescenti
Negli ultimi anni, DC Comics ha lanciato la linea DC Young Adult, dedicata a un pubblico di adolescenti. Questa serie propone storie con personaggi noti, adattati per un pubblico giovane, senza approfondire i dettagli del loro passato fumettistico. La scelta mira a offrire narrazioni più accessibili e coinvolgenti per i lettori più giovani, mantenendo comunque la presenza di figure iconiche del mondo DC. La linea include anche pubblicazioni che reinterpretano personaggi come Catwoman in chiave più giovane.
Negli ultimi anni, tra le numerose iniziative editoriali targate DC Comics spicca la linea di fumetti DC Young Adult, pensata per intercettare un pubblico adolescenziale che cerca storie con personaggi noti, senza che questi ultimi si portino dietro il loro “bagaglio” fumettistico. Rientra in questo contesto Sotto la Luna, storia edita da Panini Comics con protagonista una catwoman ancora adolescente sceneggiata da Lauren Myracle in cui il personaggio viene usato per descrivere e raccontare uno spaccato generazionale. Sotto la luna – Una storia di Catwoman – Lauren Myracle, Isaac Goodhart; Panini Comics La storia della giovane Selina, a cui... 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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