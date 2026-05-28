Solidarietà e giustizia | la sfida politica tra etica e diritti

Un giudice ha condannato un imputato a dieci anni di carcere per traffico di droga. La sentenza è stata emessa dopo un processo durato tre settimane, durante le quali sono state ascoltate oltre trenta testimonianze e analizzati numerosi reperti. La difesa ha presentato appelli contro la decisione, mentre l’accusa ha richiesto una pena più severa. La decisione è definitiva e sarà eseguita nelle prossime settimane.

? Domande chiave Come può la solidarietà trasformare una norma giuridica in giustizia?. Perché il pensiero di Aristotele spiega la crisi delle democrazie moderne?. Cosa distingue la vera solidarietà politica dal semplice atto di beneficenza?. Come può l'etica cristiana colmare i vuoti lasciati dalle leggi attuali?.? In Breve Volume di seicento pagine analizza Aristotele, stoicismo e Cicerone.. Concetto di oikei?sis ciceroniano integra spazi di convivenza nei processi giuridici.. Dottrina dell'agap? cristiana introduce responsabilità verso il prossimo nel diritto.. Secondo volume previsto su autori moderni per testare teorie classiche.. La studiosa Irrera pubblica un volume di circa seicento pagine che ricostruisce il legame tra giustizia e solidarietà partendo dalle radici del pensiero greco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Assisi, Cuba e la pace: il francescanesimo come ponte tra solidarietà e giustizia sociale. Mercoledì Luciano Vasapollo e Alfonso Bruno a Santa Maria degli Angeli (S.C.); Giornata dei Diritti. Legalità, economia, solidarietà, Costituzione: l’evento OAR all’Archivio storico del Quirinale; Una giustizia in costruzione; Fratoianni: Coloni israeliani sono illegali, solidarietà alla Palestina è atto di giustizia.

Credere in un sistema sociale che pone al centro la #giustizia sociale, l’equità e la #solidarietà non è un’utopia. Ha un nome: socialismo. Ha un luogo: #Cuba. Per questo motivo siamo tutti chiamati a difendere dall’aggressione imperialista #CubaN x.com

Una giustizia in costruzioneAssociata di Filosofia politica all’Università di Bologna, Elena Irrera si occupa da tempo del pensiero antico con particolare attenzione al tema della solidarietà e della giustizia. Proprio su tali ... tempi.it

Fratoianni: Coloni israeliani sono illegali, solidarietà alla Palestina è atto di giustizia(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2026 Frenano e lo impediscono, perché nei fatti il posizionamento del nostro Paese impedisce che l'Europa prenda una decisione giusta. 'Giustizia per la Palestina' è i ... msn.com