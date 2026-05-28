Socialisti con i soldi degli altri
La Guardia Civil ha perquisito la sede del partito di Pedro Sánchez a Madrid, nel quadro di un’indagine su presunti finanziamenti illeciti. L’operazione segue i problemi giudiziari di un ex leader socialista, José Luis Zapatero. Non sono stati divulgati dettagli sulle prove trovate o sulle accuse specifiche. La perquisizione si inserisce in un’indagine più ampia riguardante il finanziamento dei partiti politici. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.
Dopo i guai di José Luis Zapatero, la Guardia Civil perquisisce la sede del partito di Pedro Sánchez a Madrid a caccia di prove su finanziamenti illeciti. L’idolo di Elly Schlein però s’incolla alla poltrona. A New York il sindaco Zoran Mamdani, in stile Ilaria Salis, vuol requisire le case a chi le tiene chiuse. In Francia la macroniana presidente della Corte dei Conti studia il prelievo sui depositi bancari per tappare il buco sanitario. Parafrasando la frase del celebre filosofo di Zagarolo, alias Stefano Ricucci, fanno tutti i socialisti con i soldi degli altri. Anzi, rimaneggiando l’aforisma attribuito a Pietro Nenni sui puri che trovano sempre qualcuno più puro che li epura, si potrebbe dire che dietro qualcuno che si proclama puro c’è sempre qualcuno che ti depura, nel senso che ti alleggerisce di qualche cosa. 🔗 Leggi su Laverita.info
UK's Capitalist Command Economy
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