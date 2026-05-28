socialisti con i soldi degli altri

Notizia in breve

La Guardia Civil ha perquisito la sede del partito di Pedro Sánchez a Madrid, nel quadro di un’indagine su presunti finanziamenti illeciti. L’operazione segue i problemi giudiziari di un ex leader socialista, José Luis Zapatero. Non sono stati divulgati dettagli sulle prove trovate o sulle accuse specifiche. La perquisizione si inserisce in un’indagine più ampia riguardante il finanziamento dei partiti politici. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.