Socialisti con i soldi degli altri

Da laverita.info 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Guardia Civil ha perquisito la sede del partito di Pedro Sánchez a Madrid, nel quadro di un’indagine su presunti finanziamenti illeciti. L’operazione segue i problemi giudiziari di un ex leader socialista, José Luis Zapatero. Non sono stati divulgati dettagli sulle prove trovate o sulle accuse specifiche. La perquisizione si inserisce in un’indagine più ampia riguardante il finanziamento dei partiti politici. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo i guai di José Luis Zapatero, la Guardia Civil perquisisce la sede del partito di Pedro Sánchez a Madrid a caccia di prove su finanziamenti illeciti. L’idolo di Elly Schlein però s’incolla alla poltrona. A New York il sindaco Zoran Mamdani, in stile Ilaria Salis, vuol requisire le case a chi le tiene chiuse. In Francia la macroniana presidente della Corte dei Conti studia il prelievo sui depositi bancari per tappare il buco sanitario. Parafrasando la frase del celebre filosofo di Zagarolo, alias Stefano Ricucci, fanno tutti i socialisti con i soldi degli altri. Anzi, rimaneggiando l’aforisma attribuito a Pietro Nenni sui puri che trovano sempre qualcuno più puro che li epura, si potrebbe dire che dietro qualcuno che si proclama puro c’è sempre qualcuno che ti depura, nel senso che ti alleggerisce di qualche cosa. 🔗 Leggi su Laverita.info

socialisti con i soldi degli altri
© Laverita.info - Socialisti con i soldi degli altri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

UK's Capitalist Command Economy

Video UK's Capitalist Command Economy

Notizie e thread social correlati

Socialisti gaudenti, Hipster democratici e gli altri: chi c'è dietro le pagine satiriche di sinistraLe pagine satiriche di sinistra, come Socialisti gaudenti, Hipster democratici e Abolizione del suffragio universale, sono gestite da gruppi anonimi.

Leggi anche: "Margo ha problemi di soldi": il trailer della serie drama con Pfeiffer, Kidman, Fanning e altri premi Oscar

Argomenti più discussi: Spagna, Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid; Cos’è questo guaio di Zapatero, che è un guaio anche per Sánchez; Socialisti gaudenti, Hipster democratici e gli altri: chi c'è dietro le pagine satiriche di sinistra; Altolà dei Verdi sulla lista, mirano a due candidati.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web