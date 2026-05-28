Smartphone dal primo giugno cambia tutto | cosa ha deciso l' Unione Europea
Dal primo giugno entreranno in vigore nuove regole per l'uso degli smartphone in Europa, stabilite dal Digital Markets Act. Queste norme imporranno modifiche alle funzioni e alle restrizioni sui dispositivi mobili, con l’obiettivo di favorire la concorrenza e dare maggiore libertà agli utenti. Le aziende produttrici saranno tenute ad adattarsi alle nuove disposizioni, che cambieranno le modalità di gestione e aggiornamento dei dispositivi. La normativa sarà applicata su tutto il territorio dell’Unione Europea.
Importanti cambiamenti in arrivo a partire da giugno. Il primo del mese, infatti, cambierà il modo in cui gestiamo i nostri smartphone, e ciò sarà possibile grazie all'applicazione del Digital Markets Act voluto dall'Ue. In sostanza, secondo le disposizioni previste dal provvedimento, trasferire i dati tra i sistemi operativi iOS e Android sarà molto più intuitivo, semplice e soprattutto gratuito. Fino ad oggi lasciare un iPhone per passare a un dispositivo Android, o viceversa, comportava sempre un certo impegno per via del passaggio dei dati salvati nel primo telefono, con tanto di rischio di perdere impostazioni, applicazione, cronologia e messaggi salvati nelle chat. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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