Sinner lite con Vagnozzi al Roland Garros | Mi lasci solo?
Durante il secondo turno a Roland Garros, il tennista italiano ha avuto un acceso scambio con il suo coach, chiedendogli “Mi lasci solo?” mentre era in campo. La discussione si è verificata nelle fasi finali del match contro un avversario sudamericano. L’episodio ha attirato l’attenzione durante la partita, senza influire sull’esito. Il giocatore ha mantenuto la concentrazione e ha completato il match, che si è concluso con la vittoria.
(Adnkronos) – Jannik Sinner 'zittisce' Simone Vagnozzi a Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno dello Slam di Parigi, in una partita segnata, nelle sue fasi finali, anche da un battibecco con il suo angolo. Durante un turno di servizio, Vagnozzi si alza in piedi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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