Sinner lite con Vagnozzi al Roland Garros | Mi lasci solo?

Notizia in breve

Durante il secondo turno a Roland Garros, il tennista italiano ha avuto un acceso scambio con il suo coach, chiedendogli “Mi lasci solo?” mentre era in campo. La discussione si è verificata nelle fasi finali del match contro un avversario sudamericano. L’episodio ha attirato l’attenzione durante la partita, senza influire sull’esito. Il giocatore ha mantenuto la concentrazione e ha completato il match, che si è concluso con la vittoria.