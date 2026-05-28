Simionel | il trauma del cambio di nazione e l’ombra dell’anoressia
Un cambiamento di nazione e lingua può influire sulla percezione di sé e sui comportamenti alimentari. Il controllo del cibo, in alcuni casi, diventa un mezzo per gestire l’identità e l’adattamento a nuove realtà. La difficoltà di integrarsi può contribuire allo sviluppo di disturbi alimentari come l’anoressia. Questi fenomeni sono stati osservati in persone che hanno vissuto tra culture diverse, affrontando traumi legati al trasferimento.
? Punti chiave Come può il cambio di lingua scatenare un disturbo alimentare?. Perché il controllo del cibo diventa un modo per gestire l'identità?. Cosa accade quando la vendita della casa cancella ogni possibilità di ritorno?. Come si ricostruisce un sé frammentato tra due nazioni diverse?.? In Breve Presentazione del romanzo La ragazza d’aria a Torino presso la libreria Ubik. Autrice Andreea Simionel e ospite Elisa Malpiedi discutono il tema dell'integrazione. Vendita della casa in Romania avvenuta l'estate scorsa dopo 18 anni di permanenza. Evoluzione delle classi scolastiche con presenza di dieci studenti stranieri su trenta. Stasera alle 18 in via Irnerio, presso la libreria Ubik, Andreea Simionel presenterà il suo nuovo romanzo La ragazza d’aria insieme a Elisa Malpiedi, esplorando le ferite invisibili che nascono tra due mondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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