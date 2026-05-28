Simionel | il trauma del cambio di nazione e l’ombra dell’anoressia

Notizia in breve

Un cambiamento di nazione e lingua può influire sulla percezione di sé e sui comportamenti alimentari. Il controllo del cibo, in alcuni casi, diventa un mezzo per gestire l’identità e l’adattamento a nuove realtà. La difficoltà di integrarsi può contribuire allo sviluppo di disturbi alimentari come l’anoressia. Questi fenomeni sono stati osservati in persone che hanno vissuto tra culture diverse, affrontando traumi legati al trasferimento.