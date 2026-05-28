La tinta labbra, nota anche come lip tint o lip stain, si fissa sulla mucosa labiale e rimane stabile senza spostarsi. Si presenta come un prodotto fondente, idratante e molto leggero, diventando una proposta estiva per il trucco. È considerata un elemento innovativo e un nuovo must have nel settore dei cosmetici per le labbra.

C hiamata anche lip tint e lip stain, la tinta labbra è un nuovo must have, nonché prodotto innovativo. «È progettata per lasciare sulla bocca un colore leggero, naturale e molto, molto duraturo, quasi come se il pigmento fosse “assorbito” dalla pelle», spiega Celine Bernaerts, Global Makeup Expert Dolce & Gabbana Beauty. «Dona una nuance che esprime un’idea di bellezza contemporanea, spontanea e fresca ». Madonna è “La Bambola” di Dolce&Gabbana in abito da sposa: il live alla sfilata di Milano X Cos’è la tinta per labbra. «Ha una consistenza impalpabile. La tinta per labbr a non va confusa con gli altri strumenti che abbiamo a disposizione per truccare la bocca: non crea spessore come il rossetto, non è appiccicoso come un gloss e non è neppure denso come un olio per labbra», spiega Celine Bernaerts per Dolce & Gabbana Beauty,. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si fissa sulla mucosa labiale e non si muove più. Fondente, idratante, ultra leggera, la lip tint è il nuova veste del rossetto estivo. Parola ad una expert

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