Domenica si è spento l’ex DJ Patrik Dragoni all’età di 48 anni. La sua morte è stata causata da complicazioni legate a una malattia, che hanno aggravato irreversibilmente le sue condizioni di salute. In passato, Dragoni aveva condiviso online aggiornamenti sulla sua lotta contro il cancro.

Domenica si è spento l’ex dj Patrik Dragoni. Aveva 48 anni ed è venuto a mancare a causa di complicazioni che hanno aggravato in modo irreversibile il suo stato di salute. Dal 2024 Dragoni, nato a Ravenna ma residente a Lugo, soffriva di cancro ai polmoni. Dopo averlo scoperto quasi per caso aveva deciso, nell’estate scorsa, di vivere in un camper con la compagna, Marzia Salvatori, sia per ragioni economiche, sia per godere in piena libertà del tempo rimasto. Ora era in attesa della casa popolare che aveva chiesto, necessaria soprattutto per ricevere l’assegno per il caregiver. Un guasto al motore del camper aveva fatto scattare una raccolta fondi per la riparazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si è spento l’ex dj Patrik Dragoni. Online raccontava la lotta al cancro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La lotta al cancro, il camper rotto e niente lavoro: ora Patrik è costretto a trovare una casa per avere un sostegno economicoPatrik Dragoni, 48 anni, sta affrontando un percorso difficile, tra cure per un tumore al polmone avviate da ottobre 2024 e problemi pratici come il...

Leggi anche: Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans è morto a 43 anni. «Si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro»