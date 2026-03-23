«Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la scomparsa di Leonid Radvinsky», ha dichiarato un portavoce. L'imprenditore ucraino-americano, proprietario di OnlyFans, è morto a 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy in questo momento difficile». Chi era L'imprenditore ucraino-americano ha acquisito Fenix International, la società madre di OnlyFan, nel 2018. Divenne azionista di maggioranza e direttore della piattaforma di streaming, carica che mantenne fino alla sua morte. L'accordo è stato raggiunto due anni dopo che OnlyFans è stato ideato e creato dal duo britannico padre e figlio Guy e Tim Stokely. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans è morto a 43 anni. «Si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro»

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