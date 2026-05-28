Shamrock Rovers-St Patricks venerdì 29 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026 alle 21:00 si è disputato il match tra Shamrock Rovers e St. Patrick's nel diciannovesimo turno di Premier League irlandese. Le formazioni ufficiali sono state comunicate prima dell'inizio della partita. Sono state riportate quote e pronostici relativi alla sfida. La partita ha visto le due squadre affrontarsi sul campo, senza ulteriori dettagli sulle azioni o sul risultato.