Shamrock Rovers-St Patricks venerdì 29 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Venerdì 29 maggio 2026 alle 21:00 si è disputato il match tra Shamrock Rovers e St. Patrick's nel diciannovesimo turno di Premier League irlandese. Le formazioni ufficiali sono state comunicate prima dell'inizio della partita. Sono state riportate quote e pronostici relativi alla sfida. La partita ha visto le due squadre affrontarsi sul campo, senza ulteriori dettagli sulle azioni o sul risultato.
Diciannovesimo turno di Premier League irlandese ed è l’ora dello scontro diretto tra la capolista Shamrock Rovers ed il St. Patricks attualmente secondo in classifica. Gli hoops hanno allugnato nell’ultimo turno grazie al successo nel derby contro il Bohemian Dublin, una vittoria che ha riportato il sorriso dopo 2 KO consecutivi e arrivata per giunta in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Shamrock Rovers 2-1 Bohemians | SSE Airtricity Men's Premier Division Highlights
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