Venerdì 29 maggio 2026 alle 21:00 si gioca il diciannovesimo turno di Premier League irlandese, con una sfida tra la capolista Shamrock Rovers e lo St. La partita vedrà in campo le formazioni titolari e sarà disponibile una quota di scommessa. Non sono stati ancora comunicati pronostici ufficiali o dettagli sulle probabili formazioni. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre nella stagione in corso.

Diciannovesimo turno di Premier League irlandese ed è l’ora dello scontro diretto tra la capolista Shamrock Rovers ed il St. Patricks attualmente secondo in classifica. Gli hoops hanno allugnato nell’ultimo turno grazie al successo nel derby contro il Bohemian Dublin, una vittoria che ha riportato il sorriso dopo 2 KO consecutivi e arrivata per giunta in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Shamrock Rovers-St. Patricks (venerdì 29 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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Shamrock Rovers 2-1 Bohemians | SSE Airtricity Men's Premier Division Highlights

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