Sfugge ai genitori sul treno e cade a terra | bimba di un anno ferita al volto
Una bambina di un anno e mezzo è caduta a terra all’interno di un treno alla stazione di Ancona, ferendosi al volto. I genitori hanno perso di vista la piccola, che è riuscita a scappare e a cadere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure. La bambina è stata trasportata in ospedale per le verifiche del caso. La polizia ha avviato accertamenti sull’accaduto.
ANCONA - Paura alla stazione di Ancona per una bambina di un anno e mezzo, rimasta ferita dopo una caduta all’interno di un treno. La piccola, appartenente a una famiglia di origine tedesca, sarebbe sfuggita per un attimo al controllo dei genitori, cadendo e riportando una ferita piuttosto estesa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
5+ Hours Easy English for Beginners | US Travel and Work Conversations A1 B2
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Bari, bimba di 2 anni agredita e ferita al volto da pitbull del vicino
Uomo a terra in una pozza di sangue, donna ferita al volto: coppia accoltellata in via Brogeda a ComoSabato sera a Como si è verificata una lite sul lungolago al Tempio Voltiano, che si è trasformata in un'aggressione con coltellate in via Brogeda.