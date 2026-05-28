Sfugge ai genitori sul treno e cade a terra | bimba di un anno ferita al volto

Notizia in breve

Una bambina di un anno e mezzo è caduta a terra all’interno di un treno alla stazione di Ancona, ferendosi al volto. I genitori hanno perso di vista la piccola, che è riuscita a scappare e a cadere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure. La bambina è stata trasportata in ospedale per le verifiche del caso. La polizia ha avviato accertamenti sull’accaduto.