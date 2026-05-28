Sessant’anni che raccontano una visione

Pramac festeggia i suoi 60 anni di attività, mantenendo fede alla propria strategia di crescita internazionale e allo sviluppo industriale. La società ha mantenuto questa linea fin dai primi anni, consolidando la propria presenza nel settore. La celebrazione segna sei decenni di attività, durante i quali ha continuato a perseguire una visione orientata all’espansione e all’innovazione. La ricorrenza viene celebrata senza modificare le linee guida che hanno caratterizzato il percorso aziendale.

Pramac celebra il 60° anniversario confermando la visione industriale e internazionale che ha guidato il Gruppo fin dalle origini. Fondata nel 1966 in Toscana, Pramac è oggi una realtà globale riconosciuta nei settori dell’energia, della movimentazione dei materiali e delle soluzioni tecnologiche avanzate. Sessant’anni di crescita costruiti attraverso innovazione, capacità industriale e una costante evoluzione internazionale che ha trasformato l’azienda da realtà locale a gruppo presente in tutto il mondo. Nel corso della sua storia, Pramac ha saputo evolvere continuamente la propria offerta, ampliando progressivamente il portafoglio di soluzioni energetiche per rispondere alle trasformazioni del mercato e alle nuove esigenze di sostenibilità ed efficienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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