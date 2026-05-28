segnale di stop coperto dalla vegetazione

Un segnale di stop era nascosto dalla vegetazione e non era visibile sulla strada. La segnaletica orizzontale era anch’essa coperta e non si poteva notare facilmente. La mancanza di visibilità ha impedito ai conducenti di riconoscere il segnale. Nessuna altra informazione riguardante eventuali incidenti o conseguenze è stata fornita.

Ha spiegato che il segnale di stop era coperto dalla vegetazione e anche la segnaletica in strada non era visibile. Quanto al tasso alcolemico, pari a 0,89 grammi per litro, ha affermato che aveva bevuto un’ora e mezzo prima di mettersi al volante per rientrare a casa insieme al padre. Così ieri mattina in tribunale a Ravenna durante l’udienza di convalida dell’arresto, davanti al gip Janos Barlotti, il 43enne di Sant’Agata sul Santerno, che era alla guida del Suv che domenica pomeriggio ha centrato la moto con il 52enne lughese Riccardo Battaglia, morto sul colpo, e la moglie di 32 anni, ha chiarito la propria posizione. Il giudice Barlotti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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La Route des Grandes Alpes : 680 km de paysages vertigineux | Trésors du Patrimoine

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