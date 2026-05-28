Sedicenne ricoverato per frattura cranica a Napoli sconosciuti dinamica e luogo del ferimento

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 16 anni è stato portato al pronto soccorso con una ferita alla testa e una frattura cranica, ma non si trova in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente e il luogo in cui si è verificato non sono ancora noti. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

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Un ragazzo di 16 anni è arrivato al Pronto Soccorso del Pellegrini con una ferita alla testa, non è in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri in corso: sconosciute le circostanze del ferimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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