Scoperto il furtivovirus un nuovo virus gigante nascosto in un fiume giapponese | Si replica in un modo mai visto

Notizia in breve

Un nuovo virus gigante, chiamato furtivovirus, è stato scoperto in un fiume giapponese. Gli scienziati hanno isolato il virus nelle acque e hanno osservato che si replica in un modo mai visto prima. La scoperta è stata fatta durante un’indagine su organismi presenti nel corso d’acqua. Finora, non erano stati registrati virus con queste caratteristiche di replicazione.