Scoperto il furtivovirus un nuovo virus gigante nascosto in un fiume giapponese | Si replica in un modo mai visto
Un nuovo virus gigante, chiamato furtivovirus, è stato scoperto in un fiume giapponese. Gli scienziati hanno isolato il virus nelle acque e hanno osservato che si replica in un modo mai visto prima. La scoperta è stata fatta durante un’indagine su organismi presenti nel corso d’acqua. Finora, non erano stati registrati virus con queste caratteristiche di replicazione.
Nelle acque di un fiume giapponese è stato isolato il furtivovirus, un nuovo virus gigante. Gli scienziati hanno scoperto che si replica in un modo che non era mai stato osservato in precedenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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