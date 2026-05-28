Scontro tra due auto in autostrada un ferito

Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina sulla bretella tra Piacenza Ovest e Piacenza Sud. Uno dei veicoli è rimasto coinvolto in un tamponamento, causando il ferimento di un conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non si segnalano altre persone coinvolte o danni a terzi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per le operazioni di rilievo.

Incidente in autostrada, lungo la bretella tra Piacenza Ovest e Piacenza Sud, nella mattinata di giovedì 28 maggio. Lo scontro ha coinvolto due auto. Fortunatamente i conducenti sono risultati soltanto un po' frastornati per la botta. Sul posto la polizia stradale e un’ambulanza della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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SCONTRO TRA AUTO E BETONIERA: MEZZO RIBALTATO, UN FERITO

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