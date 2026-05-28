Scontro fra due auto donna incastrata tra le lamiere | intervento dei vigili del fuoco

Notizia in breve

Nella serata del 28 maggio, si è verificato un incidente tra due auto all’incrocio tra strada delle Campore e strada dei Confini a Terni. Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno estratto la donna dall’auto e l’hanno trasferita in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.