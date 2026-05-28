Scontro fra due auto donna incastrata tra le lamiere | intervento dei vigili del fuoco

Da ternitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella serata del 28 maggio, si è verificato un incidente tra due auto all’incrocio tra strada delle Campore e strada dei Confini a Terni. Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno estratto la donna dall’auto e l’hanno trasferita in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.

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Incidente nella serata di oggi, 28 maggio, all’incrocio tra strada delle Campore e strada dei Confini a Terni. Lo scontro ha coinvolto due auto che procedevano in direzione opposta.La passeggera di una delle due utilitarie è rimasta incastrata fra le lamiere della vettura ed è stata liberata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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