Sciopero nazionale del personale Fs il 28-29 maggio | servizi garantiti e modalità di adesione
Il personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore il 28 e 29 maggio. Durante questa giornata, alcuni servizi continueranno a essere operativi, con fasce orarie specifiche in cui saranno garantiti. Le modalità di adesione e le informazioni sui servizi disponibili sono state pubblicate online.
Il personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper incrocia le braccia per 24 ore, con fasce orarie di servizio garantito e informazioni dettagliate disponibili online. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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