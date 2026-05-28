Sciopero nazionale del personale Fs il 28-29 maggio | servizi garantiti e modalità di adesione

Notizia in breve

Il personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore il 28 e 29 maggio. Durante questa giornata, alcuni servizi continueranno a essere operativi, con fasce orarie specifiche in cui saranno garantiti. Le modalità di adesione e le informazioni sui servizi disponibili sono state pubblicate online.