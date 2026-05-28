Sciopero nazionale del personale Fs il 28-29 maggio | servizi garantiti e modalità di adesione

Da ilsole24ore.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore il 28 e 29 maggio. Durante questa giornata, alcuni servizi continueranno a essere operativi, con fasce orarie specifiche in cui saranno garantiti. Le modalità di adesione e le informazioni sui servizi disponibili sono state pubblicate online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper incrocia le braccia per 24 ore, con fasce orarie di servizio garantito e informazioni dettagliate disponibili online. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

sciopero nazionale del personale fs il 28 29 maggio servizi garantiti e modalit224 di adesione
© Ilsole24ore.com - Sciopero nazionale del personale Fs il 28-29 maggio: servizi garantiti e modalità di adesione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sciopero della scuola 7 maggio, contro la dequalificazione degli Istituti Tecnici

Video Sciopero della scuola 7 maggio, contro la dequalificazione degli Istituti Tecnici

Notizie e thread social correlati

I treni garantiti per lo sciopero del 28 e 29 maggio 2026: da Trenitalia a Italo, l’elenco ufficialeAlle 21 di venerdì 28 maggio 2026, i treni di Trenitalia e Italo saranno sospesi in tutta Italia a causa di uno sciopero.

Temi più discussi: Sciopero nazionale del personale Fs il 28-29 maggio: servizi garantiti e modalità di adesione; Sciopero 29 maggio, dai treni alla sanità: tutti i settori coinvolti; Sciopero dei treni a Milano, venerdì nero per i pendolari: orari e treni garantiti; Sciopero del personale del Gruppo FS.

sciopero nazionale del personaleSciopero generale 29 maggio, dai treni a scuola e sanità: tutti i settori coinvoltiLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale 29 maggio, dai treni a scuola e sanità: tutti i settori coinvolti ... tg24.sky.it

sciopero nazionale del personaleSciopero trasporti del 29 maggio: stop di 24 ore, a rischio treni, bus e metropolitaneSi preannuncia una giornata particolarmente complessa per pendolari e viaggiatori quella di venerdì 29 maggio, a causa di uno sciopero generale nazionale di 24 ore che interesserà gran parte del ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web