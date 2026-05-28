Sciopero della scuola a Roma | venerdì 29 maggio servizi a rischio e possibili disagi per le famiglie

Venerdì 29 maggio, scuole di Roma potrebbero rimanere chiuse o funzionare con servizi ridotti a causa di uno sciopero generale che coinvolge anche il settore dell’istruzione. La protesta potrebbe causare disagi alle famiglie, con possibili cancellazioni di lezioni e interruzioni dei servizi educativi. La decisione di scioperare è stata annunciata in anticipo, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sulle modalità di adesione o sulla durata.

Un venerdì che potrebbe essere complesso per le famiglie di Roma: domani, 29 maggio, è in programma uno sciopero generale che coinvolgerà anche il mondo dell’istruzione. Con possibili disagi anche per nidi e scuole dell’infanzia.Sciopero della scuola a RomaLo sciopero è indetto dalle sigle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

25-05-2026 - Sciopero dei trasporti venerdì 29 maggio: mezzi Atac, Cotral e treni a rischio

Notizie e thread social correlati

Sciopero generale in tutti i settori il 29 maggio: possibili disagi per i servizi pubbliciIl 29 maggio si prevede uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori a livello nazionale, con possibili ripercussioni anche a Pisa.

Temi più discussi: Sciopero generale a Roma, dalla sanità alla scuola: i servizi garantiti e quelli a rischio per 24 ore; Sciopero generale venerdì 29 maggio, coinvolta anche la scuola; Sciopero 29 maggio, dai treni alla sanità: tutti i settori coinvolti; SCIOPERO DEGLI SCRUTINI: LA GUIDA - USB Pubblico Impiego.

Sciopero del 7 maggio contro la riforma degli istituti tecnici: il ministro Valditara parla di flop; la segretaria della Cgil-Scuola, Fracassi, di successo. Tuttoscuola ha analizzato i dati definitivi per trovare la risposta. tuttoscuola.com/flop-o-success… x.com

Sciopero generale di venerdì 29 maggio: trasporti, scuola e sanità, tutti i settori coinvoltiLa Confederazione Unitaria di Base - insieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit - ha proclamato per venerdì 29 maggio uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le ... rainews.it

Sciopero 29 maggio, treni e scuole a rischio: orari, fasce garantite e settori coinvoltiVenerdì 29 maggio 2026 l’Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Treni, mezzi pubblici, scuola, sanità e uffici pubblici potranno subire cancellazioni, ritardi e servizi ridotti. Treni a ... affaritaliani.it