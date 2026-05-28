Sciopero dei treni | 24 ore di passione per i pendolari di Monza e Brianza

Notizia in breve

Uno sciopero nazionale nel settore ferroviario ha causato disagi ai pendolari di Monza e Brianza. Le corse sono state sospese o ridotte, creando problemi di mobilità per chi si sposta regolarmente in treno. I disservizi sono durati 24 ore, con treni cancellati e ritardi significativi. La mobilitazione ha coinvolto tutto il paese, influendo anche sui collegamenti locali e regionali.