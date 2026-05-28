Sciopero dei treni | 24 ore di passione per i pendolari di Monza e Brianza

Da monzatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno sciopero nazionale nel settore ferroviario ha causato disagi ai pendolari di Monza e Brianza. Le corse sono state sospese o ridotte, creando problemi di mobilità per chi si sposta regolarmente in treno. I disservizi sono durati 24 ore, con treni cancellati e ritardi significativi. La mobilitazione ha coinvolto tutto il paese, influendo anche sui collegamenti locali e regionali.

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Ancora una giornata nera per i monzesi e per i brianzoli che utilizzano il treno. È stato proclamato uno sciopero nazionale del settore ferroviario. I lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore. Lo sciopero inizierà alle 21 di giovedì 28 maggio e si concluderà alle 21 di venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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