Sciopero dei treni | 24 ore di passione per i pendolari di Monza e Brianza
Uno sciopero nazionale nel settore ferroviario ha causato disagi ai pendolari di Monza e Brianza. Le corse sono state sospese o ridotte, creando problemi di mobilità per chi si sposta regolarmente in treno. I disservizi sono durati 24 ore, con treni cancellati e ritardi significativi. La mobilitazione ha coinvolto tutto il paese, influendo anche sui collegamenti locali e regionali.
Ancora una giornata nera per i monzesi e per i brianzoli che utilizzano il treno. È stato proclamato uno sciopero nazionale del settore ferroviario. I lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore. Lo sciopero inizierà alle 21 di giovedì 28 maggio e si concluderà alle 21 di venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Da oggi un mese di disagi per migliaia di pendolari: chiusa per lavori la tratta Terni-Foligno
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Venerdì 29 maggio 2026 è stato indetto uno sciopero generale di 24 ore nel settore dei trasporti. A rischio treni, bus e metro. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 #sciopero x.com
SCIOPERO DEI TRENI, 24 ORE DI DISAGI PER I PENDOLARI - Si annunciano ore complicate per chi viaggia in . Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 maggio è previsto uno che potrebbe creare disagi e ca facebook
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