Un progetto chiamato In-genium, presentato dall'Accademia delle Belle Arti, combina elementi del passato e del presente. La direttrice dell'istituto ha affermato che l'Accademia rappresenta un soggetto molto importante e che il progetto cambia la prospettiva tradizionale. La presentazione si è svolta a Palermo il 28 maggio. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul contenuto o sugli obiettivi specifici dell'iniziativa.

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - "L'Accademia è un soggetto molto importante e questo progetto rovescia il cono della prospettiva. E questo è un aspetto fondamentale perché soggetti diversi (impresa, ordini professionali, sindaco e università) andiamo tutti verso la scelta di un progetto condiviso. Serve una visione per il futuro di questi territori, che dipendono da scelte strategiche che non sono percepite nell'immediato. Quello che presentiamo stamane è un progetto visionario, che mette insieme la tecnologia del passato e quella contemporanea. Le foto della mostra hanno guardato allo spazio della memoria che ci fa considerare i luoghi con diversa sensibilità e percepiamo quanta umanità e quanta tecnologia ci sono state. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scalisi (Accademia Belle Arti): "In-genium progetto visionario che mette insieme passato e presente"

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