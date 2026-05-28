Sanità tra innovazione digitale e nuove sfide gestionali regionali
Il sistema sanitario nazionale sta affrontando nuove sfide legate all'innovazione digitale e alla gestione regionale. La capacità di rispondere alle emergenze non è più l’unico parametro di valutazione; ora si considera anche la solidità delle strutture di base e l'integrazione delle tecnologie. Il progresso tecnologico viene implementato come parte delle infrastrutture di assistenza, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità delle cure.
La tenuta del sistema sanitario nazionale non si misura più soltanto sulla capacità di risposta alle emergenze, ma sulla resilienza delle sue strutture capillari e sulla velocità con cui il progresso tecnologico riesce a farsi infrastruttura di cura. Oggi, la pressione sulle istituzioni si concentra nel delicato equilibrio tra la centralità del paziente e la necessità di una governance capace di decongestionare i grandi poli ospedalieri. In questo scenario, la riforma della sanità territoriale emerge come l’unico terreno possibile per risolvere la tensione tra un modello assistenziale ormai sclerotizzato e le nuove esigenze di una popolazione sempre più esigente e frammentata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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