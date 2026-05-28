Sanità tra innovazione digitale e nuove sfide gestionali regionali

Notizia in breve

Il sistema sanitario nazionale sta affrontando nuove sfide legate all'innovazione digitale e alla gestione regionale. La capacità di rispondere alle emergenze non è più l’unico parametro di valutazione; ora si considera anche la solidità delle strutture di base e l'integrazione delle tecnologie. Il progresso tecnologico viene implementato come parte delle infrastrutture di assistenza, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità delle cure.