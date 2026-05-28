Sanità in rosso | Parigi preleva dai cittadini
Per coprire un deficit di 1,5 miliardi di euro nel settore sanitario, la presidente della Corte dei Conti propone di aumentare le entrate dai cittadini. La richiesta riguarda prelievi fiscali supplementari per far fronte alla spesa sanitaria in rosso. La proposta si basa sull’esigenza di reperire fondi per sostenere il sistema, senza indicare fonti alternative di finanziamento. La decisione deve ancora passare attraverso le procedure legislative e politiche previste.
I conti pubblici francesi non tornano più e c’è chi pensa di mettere le mani nelle tasche dei contribuenti d’Oltralpe per ripianare i debiti. L’idea è venuta alla Corte dei Conti di Parigi per recuperare il miliardo e mezzo rappresentato da certe prestazioni sanitarie non pagate dagli utenti dell’Assurance maladie, il sistema pubblico di assicurazione sanitaria francese. In effetti, una parte delle spese mediche (visite, esami, medicinali, eccetera) resta a carico degli utenti. Si tratta di franchigie che, in generale, ammontano a pochi euro e che sono comunque anticipate dal sistema sanitario, ma non sempre rimborsate da chi ne ha beneficiato. 🔗 Leggi su Laverita.info
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