Sanità il piano per l' estate al Morgagni | La rimodulazione è fisiologica la continuità è garantità

Notizia in breve

Il direttore dell’ospedale di Forlì ha confermato che la rimodulazione dei servizi sanitari prevista per l’estate è normale e che la continuità assistenziale sarà assicurata. Dopo le critiche di un consigliere regionale sulla modifica delle attività, il responsabile ha ribadito che i cambiamenti sono fisiologici e necessari per la gestione stagionale. La discussione riguarda l’organizzazione dei reparti e l’adeguamento delle risorse durante il periodo estivo.