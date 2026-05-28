Sanità il piano per l' estate al Morgagni | La rimodulazione è fisiologica la continuità è garantità

Da forlitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore dell’ospedale di Forlì ha confermato che la rimodulazione dei servizi sanitari prevista per l’estate è normale e che la continuità assistenziale sarà assicurata. Dopo le critiche di un consigliere regionale sulla modifica delle attività, il responsabile ha ribadito che i cambiamenti sono fisiologici e necessari per la gestione stagionale. La discussione riguarda l’organizzazione dei reparti e l’adeguamento delle risorse durante il periodo estivo.

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Botta e risposta sulla riorganizzazione dei servizi sanitari in vista dell'estate. Dopo l'affondo del consigliere regionale Luca Pestelli sulla rimodulazione delle attività all’ospedale Morgagni-Pierantoni, arriva la replica di Francesco Sintoni, direttore del presidio ospedaliero di Forlì. Una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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