Sanità il piano per l' estate al Morgagni | La rimodulazione è fisiologica la continuità è garantità
Il direttore dell’ospedale di Forlì ha confermato che la rimodulazione dei servizi sanitari prevista per l’estate è normale e che la continuità assistenziale sarà assicurata. Dopo le critiche di un consigliere regionale sulla modifica delle attività, il responsabile ha ribadito che i cambiamenti sono fisiologici e necessari per la gestione stagionale. La discussione riguarda l’organizzazione dei reparti e l’adeguamento delle risorse durante il periodo estivo.
Botta e risposta sulla riorganizzazione dei servizi sanitari in vista dell'estate. Dopo l'affondo del consigliere regionale Luca Pestelli sulla rimodulazione delle attività all’ospedale Morgagni-Pierantoni, arriva la replica di Francesco Sintoni, direttore del presidio ospedaliero di Forlì. Una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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