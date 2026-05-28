san mauro pascoli ha la sua panchina gialla

A San Mauro Pascoli il consiglio comunale dei ragazzi ha installato una panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo. L'iniziativa fa parte del progetto nazionale ’Gina la Panchina’, promosso da Helpis Onlus. La panchina è stata collocata nel rispetto delle attività di sensibilizzazione contro queste forme di violenza. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza tra i giovani su questi temi.

A San Mauro Pascoli il consiglio comunale dei ragazzi ha realizzato la panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo, aderendo al progetto nazionale ’ Gina la Panchina ’, promosso da Helpis Onlus. E’ situata nel Parco della Poesa ed è la numero 204 della rete nazionale: un simbolo concreto contro ogni forma di sopraffazione, discriminazione ed esclusione, pensato come luogo di incontro, riflessione e ascolto per tutta la comunità. I ragazzi del consiglio hanno preso parte alla realizzazione della Panchina, colorandola loro stessi. Fondamentale il contributo dell’associazione Genitori Pascoli, che ha finanziato il progetto, permettendo ai ragazzi di trasformare un messaggio educativo in un segno tangibile e duraturo per il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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