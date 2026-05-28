San Gemini prima edizione di ‘Tempus Medii’ | Biblioteca comunale spazio di aggregazione sociale

Dal 29 al 31 maggio, il borgo di San Gemini ospiterà la prima edizione di Tempus Medii, un evento che si svolge nel contesto della 53ª Giostra dell’Arme. La biblioteca comunale del paese sarà aperta come spazio di aggregazione sociale durante il fine settimana.

Un weekend che profuma di anteprima della 53ª edizione della Giostra dell’Arme a San Gemini. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, infatti, il borgo accoglierà la prima edizione di Tempus Medii. La Biblioteca comunale ospiterà molteplici iniziative rientranti in una manifestazione che si propone di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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