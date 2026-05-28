San Felice sul Panaro | il Comune mette in vendita sette lotti di terreno urbanizzato

Il Comune di San Felice sul Panaro ha annunciato il 28 maggio 2026 la vendita di sette lotti di terreno urbanizzato. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato stampa. Non sono stati forniti dettagli sui prezzi o le modalità di vendita. La decisione riguarda terreni già urbanizzati, pronti per interventi di sviluppo o costruzione. La pubblicazione ufficiale indica l’intenzione di mettere in commercio i lotti in questione.

Il Comune di San Felice sul Panaro, in data 28 maggio 2026 attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato di aver messo in vendita sette lotti di terreno urbanizzato. Di seguito i dettagli: Il Comune di San Felice sul Panaro vende sette lotti di terreno urbanizzato, ubicati a margine delle vie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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