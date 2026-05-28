Sampdoria serve un nuovo leader | il vuoto lasciato da Quagliarella pesa ancora e il club deve ritrovare una guida vera – VIDEO

La Sampdoria ha bisogno di un nuovo leader dopo la partenza di Quagliarella, il cui ruolo di guida si fa ancora sentire. La squadra si trova senza una figura che possa motivare e coordinare gli sforzi sul campo, e la ricerca di un giocatore capace di assumersi questa responsabilità è ancora in corso. Tra i nomi considerati ci sono Coda e Kasami, ma non è stato ancora individuato un vero punto di riferimento che possa dare stabilità e carisma alla formazione.

Coda, Kasami e il vuoto di leadership: la Sampdoria cerca un uomo squadra che sappia trascinare come un tempo. La Sampdoria non ha bisogno soltanto di una rosa più competitiva. Dopo due stagioni complicate, il club deve ritrovare anche una figura capace di fare da riferimento dentro e fuori dal campo. È questo il punto centrale evidenziato da Dario Bartolucci Lupi, giornalista di SampNews24, che ha sottolineato quanto ai blucerchiati manchi un leader vero, un trascinatore in grado di restituire fiducia, compattezza e identità nei momenti più delicati. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il vuoto lasciato da Quagliarella pesa ancora. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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