Salta il docufilm in ricordo di Pippo Baudo a un anno dalla scomparsa ci sarà uno speciale dopo Domenica In
Il docufilm dedicato a Pippo Baudo, programmato per il 7 giugno in occasione del suo 90esimo compleanno, è stato cancellato. Al suo posto, andrà in onda uno speciale dopo la trasmissione Domenica In. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La produzione non ha annunciato nuovi appuntamenti o date alternative per il progetto.
Il docufilm in ricordo di Pippo Baudo, previsto per il 7 giugno, giorno del suo 90esimo compleanno, non si farà. La Rai avrebbe incontrato dei ritardi produttivi che non avrebbero permesso la realizzazione del "best of" dedicato al maestro della tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SANREMO 2026: IL FUORIONDA CLAMOROSO DI LAURA PAUSINI SU SAL DA VINCI. LUI SI DR*GA. È CAOS
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L’estate 2026 è di Fiorello, in tv con un docufilm su Pippo Baudo
Pippo Baudo, salta il documentario: la Rai non ha fatto in tempo a prepararloIl documentario dedicato a Pippo Baudo, previsto in occasione dei suoi 90 anni, non sarà trasmesso.
Argomenti più discussi: Pippo Baudo, salta il documentario: la Rai non ha fatto in tempo a prepararlo; Pippo Baudo salta il documentario | la Rai non ha fatto in tempo a prepararlo.
Il doc per i 90 anni di Pippo Baudo non è pronto: la Rai non manda in onda l’omaggio al re della tvLa Rai non riesce a completare il docu-film su Pippo Baudo per il 7 giugno: ecco cosa andrà in onda al suo posto. ilfattoquotidiano.it
Pippo Baudo, niente documentario Rai per celebrare i 90 anni del conduttoreNiente documentario per Pippo Baudo. Il docu-film Rai che sarebbe dovuto andare in onda per il 90esimo compleanno del conduttore non sarà pronto per la ricorrenza ma Rai1 celebrerà comunque il grande ... repubblica.it