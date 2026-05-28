Salta il docufilm in ricordo di Pippo Baudo a un anno dalla scomparsa ci sarà uno speciale dopo Domenica In

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il docufilm dedicato a Pippo Baudo, programmato per il 7 giugno in occasione del suo 90esimo compleanno, è stato cancellato. Al suo posto, andrà in onda uno speciale dopo la trasmissione Domenica In. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La produzione non ha annunciato nuovi appuntamenti o date alternative per il progetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il docufilm in ricordo di Pippo Baudo, previsto per il 7 giugno, giorno del suo 90esimo compleanno, non si farà. La Rai avrebbe incontrato dei ritardi produttivi che non avrebbero permesso la realizzazione del "best of" dedicato al maestro della tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SANREMO 2026: IL FUORIONDA CLAMOROSO DI LAURA PAUSINI SU SAL DA VINCI. LUI SI DR*GA. È CAOS

Video SANREMO 2026: IL FUORIONDA CLAMOROSO DI LAURA PAUSINI SU SAL DA VINCI. LUI SI DR*GA. È CAOS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’estate 2026 è di Fiorello, in tv con un docufilm su Pippo Baudo

Pippo Baudo, salta il documentario: la Rai non ha fatto in tempo a prepararloIl documentario dedicato a Pippo Baudo, previsto in occasione dei suoi 90 anni, non sarà trasmesso.

Argomenti più discussi: Pippo Baudo, salta il documentario: la Rai non ha fatto in tempo a prepararlo; Pippo Baudo salta il documentario | la Rai non ha fatto in tempo a prepararlo.

pippo baudo salta il docufilm inIl doc per i 90 anni di Pippo Baudo non è pronto: la Rai non manda in onda l’omaggio al re della tvLa Rai non riesce a completare il docu-film su Pippo Baudo per il 7 giugno: ecco cosa andrà in onda al suo posto. ilfattoquotidiano.it

pippo baudo salta il docufilm inPippo Baudo, niente documentario Rai per celebrare i 90 anni del conduttoreNiente documentario per Pippo Baudo. Il docu-film Rai che sarebbe dovuto andare in onda per il 90esimo compleanno del conduttore non sarà pronto per la ricorrenza ma Rai1 celebrerà comunque il grande ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web