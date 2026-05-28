Salta il docufilm in ricordo di Pippo Baudo a un anno dalla scomparsa ci sarà uno speciale dopo Domenica In

Notizia in breve

Il docufilm dedicato a Pippo Baudo, programmato per il 7 giugno in occasione del suo 90esimo compleanno, è stato cancellato. Al suo posto, andrà in onda uno speciale dopo la trasmissione Domenica In. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La produzione non ha annunciato nuovi appuntamenti o date alternative per il progetto.