Sarà Conference ma è già il momento di pensare al futuro | bisogna costruire una nuova Atalanta

Da bergamonews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra si è assicurata il passaggio alla fase di Conference League, ma ha subito una sconfitta di misura in casa contro il Bologna. La partita ha messo in evidenza le difficoltà della squadra, che ora si prepara a pensare al futuro e a costruire una nuova formazione. La qualificazione rappresenta un risultato positivo, anche se la sconfitta lascia alcune questioni da risolvere in vista delle prossime sfide. La squadra si concentra ora sulla pianificazione per migliorare le prestazioni.

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La Dea centra la qualificazione in Conference League, ma viene sconfitta di misura in casa dal Bologna. Davanti ad un buon pubblico e alla curva Pisani che inneggia alla Coppa Italia della Primavera, le due squadre offrono una prestazione da fine stagione con ritmi lentissimi. L’Atalanta punta sin dall’inizio a cercare di non perdere, lasciando troppo spesso però il pallino del gioco nelle mani dei rossoblu che onestamente giocano meglio. La gara va avanti sonnecchiante, con i bolognesi che cercano maggiormente la via del gol senza però riuscirvi. Anche e soprattutto grazie ad uno straordinario Carnesecchi che in un paio di occasioni è fenomenale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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