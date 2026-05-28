Sabato 6 giugno a Nibbiano le Inutiliadi celebrano il tempo e fanno beneficenza

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si svolge a Nibbiano la seconda edizione delle Inutiliadi, una manifestazione ludico-sportiva amatoriale che si propone di celebrare il tempo e raccogliere fondi per beneficenza. La manifestazione, che si tiene nella località dell’Alta Val Tidone, ha già avuto la prima edizione nel 2023 e si distingue per un approccio non competitivo, puntando sul divertimento e la solidarietà.