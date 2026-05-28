Sabato 6 giugno a Nibbiano le Inutiliadi celebrano il tempo e fanno beneficenza
Sabato 6 giugno si svolge a Nibbiano la seconda edizione delle Inutiliadi, una manifestazione ludico-sportiva amatoriale che si propone di celebrare il tempo e raccogliere fondi per beneficenza. La manifestazione, che si tiene nella località dell’Alta Val Tidone, ha già avuto la prima edizione nel 2023 e si distingue per un approccio non competitivo, puntando sul divertimento e la solidarietà.
Si terrà a Nibbiano di Alta Val Tidone la seconda edizione delle Inutiliadi, la manifestazione ludico-sportiva amatoriale che ribalta l’idea di competizione, disputata la prima volta nel 2023. Una giornata intera di prove assurde, sfide improbabili e sano divertimento, organizzata dalla F.I.G.O. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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