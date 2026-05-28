Rosenborg-Bodo Glimt venerdì 29 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 29 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Rosenborg e BodoGlimt, valida per l’undicesimo turno dell’Eliteserien norvegese. Il Rosenborg si trova in penultima posizione in classifica, mentre il BodoGlimt, guidato dall’allenatore Knutsen, affronta la trasferta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, ma non sono state diffuse le quote o i pronostici per questo incontro.

Undicesimo turno di Eliteserien norvegese che vede il Rosenborg penultimo in classifica ospitare sul proprio terreno il BodoGlimt di Knutsen. I Troillongan hanno cambiato pochi giorni fa allenatore e sono in fase di scelta, con la squadra per il momento affidata a Tettey ex vice di Johansson. Ben 6 i KO stagionali e il peggior attacco del torneo i dati di una falsa partenza che rappresenta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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