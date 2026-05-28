Undicesimo turno di Eliteserien norvegese che vede il Rosenborg penultimo in classifica ospitare sul proprio terreno il BodoGlimt di Knutsen. I Troillongan hanno cambiato pochi giorni fa allenatore e sono in fase di scelta, con la squadra per il momento affidata a Tettey ex vice di Johansson. Ben 6 i KO stagionali e il peggior attacco del torneo i dati di una falsa partenza che rappresenta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rosenborg-Bodo/Glimt (venerdì 29 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Start Kristiansand vs Bodo Glimt Live Score - Norwegian Eliteserien

Notizie e thread social correlati

Bodo/Glimt-Molde (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiLunedì 4 maggio 2026 alle 19:00 si gioca il match tra Bodo/Glimt e Molde, valido per il settimo turno di Elitserien.

Temi più discussi: Pronostico Rosenborg-Bodo/Glimt: analisi e probabili formazioni 29/05/2026 Eliteserien; La schedina di oggi Venerdì 29 Maggio: cinquina serale a quota 31.55; Eliteserien: preview Rosenborg-Bodø/Glimt; Eliteserien, Rosenborg-Bodo: probabili formazioni e pronostico.

Rosenborg-Bodo/Glimt (venerdì 29 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/8LOXwVC #scommesse #pronostici x.com

Rosenborg-Bodo Glimt in tv e streaming: canale, orario e probabili formazioniDove vedere Rosenborg-Bodo Glimt in tv e streaming: orario, probabili formazioni, momento delle squadre e tutte le informazioni sulla sfida ... msn.com

Pronostico Rosenborg-Bodo/Glimt: continua la cacciaRosenborg-Bodo/Glimt è valida per l’undicesima giornata del massimo campionato norvegese: formazioni e pronostico Il Bodo non ha iniziato benissimo la propria stagione in campionato. Dopo dieci parti ... ilveggente.it

Aston Villa con un pacchetto regalo per il Bodø/Glimt – diritto al 3° turno delle qualificazioni di CL reddit