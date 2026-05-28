Rosario Fiorello e Susanna Biondo 30 anni di complicità per un amore che ancora fa brillare gli occhi
Rosario Fiorello e Susanna Biondo sono sposati da 30 anni. La coppia ha mantenuto una relazione di complicità autentica, visibile sia in privato che in pubblico. La loro storia dura da tre decenni, senza dettagli pubblici su eventuali crisi o separazioni. La loro relazione rappresenta un esempio di stabilità e continuità nel tempo.
Esistono coppie che alla solidità danno certezza e lo fanno in privato così come in pubblico. Rosario Fiorello e la moglie Susanna Biondo sono una dimostrazione di complicità autentica, lunga trent’anni. In un video social condiviso dallo showman, Fiorello dialoga amabilmente con la consorte, fino a darle un dolce bacio sulla guancia, tra un sorriso ed uno scambio di battute in pubblico. Gli occhi di entrambi brillano, a dispetto del tempo che sembra non aver scalfito la genuina scintilla dell’innamoramento. Trent’anni di vita insieme, una figlia e un legame che, anche nelle rare uscite pubbliche, continua a trasmettere la stessa leggerezza degli inizi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Fiorello festeggia 30 anni di matrimonio
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