? Cosa sapere Alfonso Rizzuto pubblica ad aprile 2026 il libro Un dono inaspettato: Rodrigo.. L'opera Kimerik documenta il legame trentennale tra l'autore e il suo cavallo.. Alfonso Rizzuto pubblica nell’aprile 2026 la sua nuova opera narrativa dedicata al legame trentennale con il cavallo Rodrigo, un volume che esplora la profonda sintonia tra uomo e animale attraverso un percorso di vita durato trentadue anni. Il racconto, intitolato Un dono inaspettato: Rodrigo, è stato pubblicato dalla casa editrice Kimerik di Messina all’interno della collana Percorsi. Il volume, curato e introdotto da Donato Di Capua, presenta una copertina che ritrae un momento di festa tra un cavaliere e il suo compagno, con una torta decorata a base di caramelle e carote.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 32 anni di complicità: il libro che racconta l’amore tra uomo e cavallo

Il CASO CAPONI e l’ALIENO: cosa è successo davvero

Notizie correlate

"C'era l'amore a Sarajevo": il libro che racconta l'assedio tra i sentimenti e l'orroreUn viaggio nella memoria collettiva e individuale di una città ferita, ma mai doma.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Coloni senza freni: uccisi due palestinesi ad Al Mughayyir; Antisemitismo nello sport: Governo, Coni e Cip firmano protocollo, unite per prevenzione e sanzioni; Loredana Lecciso: Io e Al Bano viviamo separati, ma il desiderio tra noi è ancora forte. Romina Power? C'è chi lo vorrebbe ancora...; Uno lo blocca, l'altro gli svuota le tasche: i passanti sventano la rapina.

Scomparsa nel nulla a 13 anni: Christina Plante ritrovata viva dopo 32 anni, ecco come è stato possibileUn mistero lungo oltre tre decenni ha finalmente trovato una risoluzione inaspettata. L’ufficio dello sceriffo della Contea di Gila, in Arizona, ha annunciato ufficialmente il ritrovamento, in vita, ... ilfattoquotidiano.it

"Buongiorno Onorevole, mi permetto di contattarLa per segnalarLe una situazione che ritengo profondamente ingiusta nel settore delle assicurazioni che lei da tempo combatte: sono cliente della stessa compagnia da circa 3 anni. All’epoca, essendo al primo - facebook.com facebook

Sono 10 anni che vi parliamo del delitto di Garlasco e della possibile innocenza di Alberto Stasi. Oggi una nuova verità è più vicina Proviamo a capirlo con Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese #LeIene x.com